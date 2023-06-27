الشرطة يتوّج ببطولة الاندية العراقية للتايكواندو للناشئين والشباب

شفق نيوز/ فاز لاعبو فريق نادي الشرطة، يوم الثلاثاء، بالمراكز الثلاثة الاولى في بطولة اندية العراق المفتوحة للتايكواندو للناشئين والشباب ولكلا الجنسين.

وجرت منافسات البطولة في قاعة الشعب للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد بمشاركة اندية بغداد والمحافظات العراقية.

وحصل لاعبو الشرطة لفئة الشباب على المركز الأول، وهم كل من مؤمل علاء بوزن 51 كغم، وسيامند هاشم بوزن 55 كغم، ومحمد الصدر خالد بوزن 68 كغم، ورضا حسين بوزن 78 كغم.

فيما حصل اللاعب مؤمل أحمد على المركز الثاني بوزن 59 كغم، وحاز اللاعبان حسن حاتم فوق 78 كغم، ومرتضى أسامة بوزن 78 كغم، على المركز الثالث.

وقال المدير الفني لفريق الشرطة نبيل قاسم، لوكالة شفق نيوز، ان "المنافسات كانت شرسة بين اللاعبين وتمكن الشرطة من حسم اغلب النتائج ليتوج بالمراكز الاولى".

واشاد قاسم باداء اللاعبين والكادر الفني المساعد وما حقققوه من مراكز متقدمة في هذه البطولة.

وبين انه "تم اختيار لاعبي الشرطة للمنتخب الوطني للشباب الذي سيشارك في بطولة اسيا المقررة في لبنان في شهر ايلول المقبل".