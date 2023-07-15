الشرطة يتوج أولاً في بطولة العراق للقفز على الماء للمتقدمين والناشئين والحشد أولاً للشباب

شفق نيوز/ اختتمت بطولة اندية العراق بالقفز على الماء، اليوم السبت، في مسبح الشعب الاولمبي المغلق ببغداد بمشاركة سبعة اندية عراقية.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج الشرطة اولا والقوة الجوية ثانيا، والسلام بالمركز الثالث .

وفي فئة الشباب توج الحشد الشعبي بالمركز الأول وحل نادي السلام ثانيا والقوة الجوية بالمركز الثالث.

وفي فئة الناشئين توج الشرطة اولا والاعظمية ثانيا والجيش ثالثاً.

وقال مدرب الشرطة محمد عبد الاله لوكالة شفق نيوز "بفخر كبير، فاز فريقنا نادي الشرطة الرياضي بالمركز الأول في منافسة القفز إلى الماء في بطولة اندية العراق".

واضاف ان "فريقنا قدم اداءً رائعا واستعراض مهاراته المذهلة في القفز، ما منحهم التقدير العالي من قبل الحكام والجماهير".

واشار الى ان "لاعبيه كانوا متفوقين على جميع الفرق الأخرى، حيث قدموا أداءً متميزًا وحققوا نتائج مذهلة في كل قفزة".

وأوضح إن "فوزنا بالمركز الأول هو نتيجة تفاني الجميع في التدريب والتحضير المكثف، والتوازن الرائع بين القوة والتقنية والمهارة".