الشرطة يتوج بلقب كأس العراق لكرة الصالات

فاز فريق الشرطة، على نفط الوسط في المباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة الصالات.

وتوج الشرطة بلقب نهائي كأس العراق لكرة الصالات 2025- 2026، بفوزه على نفط الوسط 2-0 في المباراة الختامية.

وسجل هدف الشرطة الاول محب الدين جمعة بينما جاء الهدف الثاني عبر اللاعب حسين علي.

وتوج لاعب الشرطة أحمد سمير هدافاً للبطولة، ونال غاز الجنوب ودجلة الجامعة المركز الثالث، وحصل مصطفى كاظم من نفط الوسط على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي سياق آخر تأهلت فرق دجلة الجامعة ونفط البصرة، الى جانب الشرطة والمصافي، الى دور نصف النهائي (المربع الذهبي) لبطولة دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم الحالي 2025-2026، وذلك بعد حسم مواجهات ربع النهائي (Play-offs) التي شهدت منافسة قوية، وتفوق فيها دجلة على الجيش، ونفط البصرة على نفط الوسط.