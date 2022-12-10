الشرطة يتوج بلقب المتقدمين والناشئين في بطولة أندية العراق للقفز بالماء

شفق نيوز/ تمكن سباحو نادي الشرطة من الظفر بلقب بطولة أندية العراق للقفز بالماء فئة المتقدمين والناشئين، يوم السبت، في ختامِ منافسات فئتي المتقدمين والناشئين.

وجرت منافسات البطولة في مسبح الشعب الاولمبي المغلق، بمشاركة أكثر من 90 سباحاً يمثلون تسعة أندية من مختلف محافظات العراق.

وحصد فريق الشرطة المركز الأول لفئة المتقدمين، تاركاً مركز الوصافة لفريق السلام، بينما حل فريق الجيش بالمركز الثالث.

وفي فئة الناشئين أسفرت النتائج عن فوز فريق الشُرطةِ بالمركز الأول، ونادي الحشد الشعبي بالمركز الثاني، بينما جاء فريق الشهداء والجرحى بالمركز الثالث.