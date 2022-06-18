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الشرطة يتوج بلقب الدوري الممتاز بعد الفوز على النوارس

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-18T20:15:09+0000
الشرطة يتوج بلقب الدوري الممتاز بعد الفوز على النوارس

شفق نيوز/ توج فريق نادي الشرطة، يوم السبت، رسمياً بلقب دوري الكرة الممتاز للموسم 2021-2022 بعد فوزه على الزوراء بالجولة 36 بنتيجة 2-0.

وأقام اتحاد الكرة احتفالية في ملعب الشعب الدولي بهذه المناسبة.

وسجل الهدف الأول للشرطة بسام شاكر في الدقيقة 73 من زمن المباراة وفي الدقيقة 81 وأضاف المحترف السوري محمود المواس الهدف الثاني للشرطة لينتهي اللقاء بفوز القيثارة على النوارس 2-0.

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 89 وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 60 بالمركز الخامس.

وتسلم الشرطة درع الدوري رسميا باحتفال أقامه اتحاد الكرة بمناسبة انتهاء الدوري الممتاز.

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