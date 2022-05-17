الشرطة يتوج بلقب الدوري العراقي مبكراً بفوزه على القوة الجوية في مباراة جماهيرية

شفق نيوز/ توّج فريق نادي الشرطة لكرة القدم بلقب الدوري العراقي الممتاز، قبل سبع جولات من انتهاءه، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تغلبه في مباراة قمة جماهيرية على فريق القوة الجوية في مباراة مؤجلة من الجولة 27.

وانطلقت المباراة في الساعة الثامنة مساء على ملعب الشعب الدولي، بالعاصمة بغداد، وجاء الهدف الاول للشرطة عن طريق اللاعب محمود المواس من كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 من الشوط الاول، وعاد الشرطة ليسجل هدفه الثاني مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 47 عن طريق اللاعب علي حصني، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

وبهذه النتيجة وصل فريق الشرطة الى النقطة 82 بالمركز الاول بدون منافس ليتوج باللقب قبل انتهاء الدوري بسبع جولات وبغض النظر عن نتائجه المتبقية، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 55 بالمركز الرابع.

وهذا سادس لقب يفوز به نادي الشرطة بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.