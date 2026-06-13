الشرطة يتوج بطلاً لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

توج نادي الشرطة بلقب دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات للموسم 2025-2026، بعد فوزه على نادي المصافي بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحاسمة.

ونجح الشرطة في حسم اللقب بعد أداء مميز طوال الموسم، ليضيف بطولة جديدة إلى سجله في كرة الصالات، مؤكداً تفوقه واستحقاقه التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي.

واحتضنت قاعة نادي الشرطة الرياضي، عصر اليوم السبت، مواجهة فض الشراكة وتحديد بطل دوري المحترفين لكرة الصالات للموسم 2025-2026 بين فريقي الشرطة والمصافي.

وجاءت هذه المباراة النهائية بعد سلسلة مواجهات مثيرة في أدوار "البلاي أوف"، حيث تعادل الفريقان في اللقاء الأول بنتيجة (4-4) في الثالث من حزيران الجاري، قبل أن يحسم المصافي المواجهة الثانية لصالحه، ما جعل لقاء اليوم فاصلاً لتتويج صاحب اللقب.