الشرطة يتوج بالمركز الثالث في دوري المحترفين لكرة السلة

شفق نيوز/ تمكن فريق الشرطة من الفوز على الكرخ، مساء اليوم الأحد، وحسم المركز الثالث في بطولة دوري المحترفين العراقي لكرة السلة للموسم 2024-2025.

وفاز الشرطة على نادي الكرخ في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنتيجة 95-70.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في بغداد.

بينما سيخوض فريقا الدفاع الجوي ودجلة الجامعة سلسلة مباريات يتم من خلال نتائجها تحديد الفريق الحائز على اللقب بعد تحقيقه أكبر عدد من الانتصارات، وأن عدد المواجهات تصل إلى خمس مباريات.

وستقام المباراة الأولى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري، والثانية يوم الجمعة الموافق 2 من شهر آيار/ مايو المقبل، والثالثة يوم الاثنين الموافق 5 من شهر آيار/ مايو، والمباراة الرابعة يوم الخميس الموافق 8 من الشهر نفسه، والمباراة الأخيرة يوم الأحد الموافق 11 آيار/ مايو المقبل.

وكل المباريات ستقام مساءً في قاعة الشعب المغلقة ببغداد، وبإمكان أي فريق من الدفاع الجوي ودجلة الجامعة حسم اللقب من أول ثلاث مباريات في حال فاز أحدهما بثلاث مبارياتمتتالية.