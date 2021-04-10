الشرطة يتوجه إلى السعودية لملاقاة الدحيل القطري

شفق نيوز/ غادر فريق نادي الشرطة مطار بغداد الدولي مساء يوم السبت متوجها الى مدينة جدة السعودية للمشاركة في بطولة كاس ابطال اسيا المقرر انطلاقها منتصف الشهر الحالي.

وقال حسين الخرساني مدير المكتب الاعلامي لنادي الشرطة لوكالة شفق نيوز ان "الفريق اجرى اخر مرانه عصر اليوم في بغداد قبل ان يشد الرحال الى السعودية للمشاركة في المنافسات الاسيوية".

واضاف ان "الادارة اكملت كافة الاجراءات والفحوصات الصحية وجهزت للفريق كل وسائل النجاح".

وبين الخرساني ان "الفريق غادر بكامل نجومه باستثناء ثلاثة لاعبين بسبب الاصابة هم مروان حسين ومحمد مزهر واحمد جلال".

وأشار إلى أن "الفريق سيواجه في اولى مبارياته بالمنافسات فريق نادي الدحيل القطري في الخامس عشر من هذا الشهر في الساعة الثامنة و45 دقيقة".

وبين ان الفريق يتمتع بمعنويات عالية ويامل لاعبوه تحقيق نتيجة طيبة للكرة العراقية .