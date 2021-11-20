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الشرطة يتمسك بالصدارة رغم تعادله مع القاسم

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-20T15:06:40+0000
الشرطة يتمسك بالصدارة رغم تعادله مع القاسم

شفق نيوز/ تعادل فريقا الشرطة والقاسم مساء يوم السبت بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز بكرة القدم.

وضغط فريق نادي الشرطة بشكل مطلق على مجريات اللقاء، وكان اللعب محصوراً بالكامل في ساحة القاسم الذي لعبة بخطة دفاعية بحتة باستثناء هجمة مرتدة للاعب القاسم رضا محمد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء عندما اضاع فرصة للتسجيل.

وتكررت هجمات القيثارة واستمر الضغط من قبل لاعبي الشرطة الا انه لم تسفر تلك الهجمات عن اي هدف حتى صافرة الحكم الذي اطلق صافرته معلناً عن نهاية اللقاء.

ورغم تعادل الشرطة ظل متصدراً قائمة فرق الدوري برصيد 27 نقطة، ورفع القاسم رصيده للنقطة الثامنة بالمركز السابع عشر .

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