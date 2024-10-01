الشرطة يتلقى خسارة ثقيلة من الهلال السعودي في دوري أبطال أندية آسيا للنخبة

شفق نيوز/ مُنيّ فريق نادي الشرطة العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، بخسارة ثقيلة أمام نظيره الهلال السعودي، في ثاني مبارياته ضمن منافسات دوري أبطال أندية آسيا للنخبة لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد الذي يتسع لـ28 ألف متفرج في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد.

‏وأنهى الهلال السعودي الشوط الأول متقدماً على الشرطة العراقي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من دوري أبطال، جاءت الأهداف في الدقيقتين 11-15 عن طريق ماركوس ليوناردو، وألكسندر ميتروفيتش.

وفي الشوط الثاني سجل سالم الدوسري هدفاً ثالثاً للهلال السعودي في الدقيقة 47، وأضاف الهلال هدفاً رابعاً عن طريق ناصر الدوسري في الدقيقة 73، وختم الهلال سلسلة أهدافه بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90+5 عن طريق كانو.

وكان فريق نادي الشرطة العراقي قد تعادل في الجولة الأولى من المنافسات بلقائه الأول أمام فريق النصر السعودي 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي.