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الشرطة يتلقى الخسارة الاولى بالدوري امام نفط الوسط

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-04T21:38:21+0000
الشرطة يتلقى الخسارة الاولى بالدوري امام نفط الوسط

شفق نيوز/ تلقى فريق نادي الشرطة الخسارة الاولى في منافسات الدوري الممتاز، عندما خسر اليوم بهدفين لهدف أمام نفط الوسط ضمن منافسات الجولة 26.

انتهى الشوط الاول بهدف واحد لفريق الشرطة سجله اللاعب محمود المواس في الدقيقة 34، وفي الشوط الثاني دخل نفط الوسط بقوة وتمكن من تسجيل هدف التعديل عن طريق احمد عمار في الدقيقة 54 من عمر اللقاء وفي الدقيقة 60 تمكن فريق الميناء من تعزيز النتيجة بتسجيله هدف ثاني عن طريق حسين عبد الواحد.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 47 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة 67 محتفظا بالمركز الاول رغم الخسارة.

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