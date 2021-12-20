الشرطة يتفوق على دجلة بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تغلب نادي الشرطة، يوم الاثنين، على نادي دجلة الجامعة بنتيجة 88-68 ضمن سلسلة الدوري الممتاز العراقي بكرة السلة.

وشهدت الفترة الاولى تفوق نادي دجلة الجامعة بنتيجة (24-18) وواصل نادي دجلة الجامعة تفوقه خلال الفترة الثانية ليحسمها بنتيجة (42-39) واستطاع نادي الشرطة من قلب مجريات اللقاء لصالحه لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة (63-54) ليحافظ نادي الشرطة على تفوقه واستطاع من توسيع الفارق الى 20 نقطة ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة (88-68).

وضمن المنافسات ذاتها يلتقي يوم غد نادي السماوة مع نادي النفط على ارض السماوة عند الساعة 4:00 عصراً ويسبقها مباراة الناشئين لحساب الدوري المصاحب.