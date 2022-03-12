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الشرطة يتغلب على غاز الشمال في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-12T16:36:20+0000
الشرطة يتغلب على غاز الشمال في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة لكرة السلة على نادي غاز الشمال، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وانتهت المباراة لصالح الشرطة بنتيجة 105-85, وشهدت الفترة الاولى تفوق الضيوف غاز الشمال بفارق نصف سلة بنتيجة 29-28، ليعود نادي الشرطة خلال الفترة الثانية ليحسمها لصالحه بنتيجة 54-50.

وفي الفترة الثالثة شهدت توسيع الفارق لصالح نادي الشرطة لتنتهي بنتيجة 82-67، وبقي نادي الشرطة متسيداً المباراة ليحسم الفترة الرابعة والاخيرة بنتيجة 105-85، وحصد لاعب نادي الشرطة حسان علي لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 32 نقطة و3 ريباوند و7 اسيست.

وكان فريق نادي دجلة الجامعة فاز على ضيفه نادي التضامن ظهر اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بنتيجة 95-72 نقطة.

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