الشرطة يتغلب على غاز الجنوب ويتقاسم صدارة دوري الطائرة الممتاز مع مصافي الشمال

شفق نيوز/ في قمة دوري الطائرة الممتاز تمكن فريق الشرطة من الفوز على غاز الجنوب في ختام الجولة الثانية من الدوري الممتاز ليتقاسم الشرطة بعد فوزه الصدارة مع مصافي الشمال.

وفاز الشرطة على منافسه بطل الدوري للموسم السابق بثلاثة أشواط دون رد كانت على النحو التالي: 15-25، 19-25، 21-25.

وجرت المباراة مساء اليوم الجمعة في قاعة نادي الشرطة المغلقة بالعاصمة بغداد.

على صعيد آخر؛ سمّى إتحاد الطائرة ناظم علي، مدرباً لمنتخب الناشئين إستعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وحاء تسمية علي في هذا التوقيت سيعطي دافعاً كبيراً للاعبين من أجل تقديم أوراق اعتمادهم خلال المنافسات المحلية ليكونوا على الموعد لارتداء قميص المنتخب.