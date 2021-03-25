الشرطة يتغلب على امانة بغداد ويتأهل لربع نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ بلغ فريق نادي الشرطة، يوم الخميس، دور الثمانية من بطولة كأس العراق لكرة القدم، بعد فوزه على فريق نادي أمانة بغداد 8-7 بركلات الترجيح.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء، وانتهت الوقت الاصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وبهذه النتيجة ضمن فريق نادي الشرطة تأهله الى دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وكان فريق الحدود قد تأهل الى دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق بعد فوزه على النفط بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1-1، كما تأهل فريق نفط الوسط للدور ذاته بعد فوزه على القاسم بهدف وحيد.