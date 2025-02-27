الشرطة يتغلب على الموصل بـ"شق الأنفس" ويتأهل لربع نهائي "كأس العراق"

شفق نيوز/ تأهل فريق الشرطة، يوم الخميس، إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العراق لكرة القدم، بفوزه على الموصل بصعوبة بنتيجة 1-0.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي من دون أهداف، لتذهب المباراة للوقت الاضافي ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، ليحسم الشرطة النتيجة لصالحه بهدف دون رد للموصل، وجاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح سجاد جاسم في الشوط الاضافي الثاني عند الدقيقة 118.

وجرت المباراة عند الساعة 5:00 عصراً على ملعب الشعب الدولي.

وكانت أندية نوروز والطلبة والنجف والقوة الجوية ودهوك والميناء، قد تأهلت الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العراق لكرة القدم.