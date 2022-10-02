الشرطة يتغلب على الكرخ ويتوج بكأس السوبر العراقي.. صور

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي الشرطة كأس السوبر العراقي لكرة القدم الموسم 2022-2023 بعد تحقيقه الفوز على منافسه فريق نادي الكرخ بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف واحد جاء عن طريق المحترف عبد المجيد أبو بكر في الدقيقة 43 .

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى صافرة حكم اللقاء، علي صباح، معلناً عن نهاية المباراة بتتويج الشرطة بلقب كأس السوبر للموسم 2022-2023.

واحتضن ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد مباراة كأس السوبر بين فريقي الشرطة (بطل الدوري الممتاز) والكرخ (بطل كأس العراق) للموسم المنصرم .