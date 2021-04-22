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الشرطة يتعرض لخسارة ثقيلة أمام الأهلي السعودي في دوري ابطال اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-22T04:45:54+0000
الشرطة يتعرض لخسارة ثقيلة أمام الأهلي السعودي في دوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ خسر فريق الشرطة مباراته الثالثة أمام الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا بنتيجة 0-3

سجل الأهلي هدفه الأول في الدقيقة 22 عن طريق عبد الله حسون، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 37 عن طريق ادريس فتوحي لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع حيث سجل الهلال هدفه الثالث عن طريق عبد الرحمن عبدالله غريب لتنتهي المباراة بفوز الأهلي السعودي بثلاثة اهداف دون رد للشرطة.

وبهذه النتيجة يقبع الشرطة بالمركز الأخير بصفر نقاط من ثلاث مواجهات في مجموعته التي يتصدرها الدحيل القطري بسبع نقاط، يليه استقلال طهران بست نقاط، ثم الأهلي السعودي أربع نقاط.

 

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