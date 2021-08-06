الشرطة يتعاقد مع نجم النفط ويجدد لقاسم لموسم آخر

شفق نيوز/ تعاقدت ادارت نادي الشرطة، يوم الجمعة، رسميا مع لاعب المنتخب العراقي ونادي النفط البارز بسام شاكر لتمثيل كرة الشرطة، كما جددت مع لاعب المنتخب العراقي محمد قاسم لموسم اخر للموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب في نادي الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن "العقد تم اليوم مع اللاعب بسام واعتبرته الادارة مكسباً للشرطة بعد ان كان محط انظار الاندية القوية التي كانت تتسابق للتعاقد معه لكن ادارة الشرطة تمكنت من الحصول على خدماته".

وبين ان "المدربين يعتبروه اللاعب الواعد والابرز الذي سياخذ موقعاً مهماً في المنتخب الوطني ، لاسيما بعد اخر ظهور له مع الفريق العراقي بعد ان دعاه المدرب كاتانيتش قبل انهاء عقده من تدريب المنتخب".

وتابع ان "ادارة النادي بدأت بتعاقداتها مع لاعبين بارزين لتعزيز صفوفها كما جددت سعد ناطق ومع محمد مزهر والمحترف السوري فهد اليوسف".