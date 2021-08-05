الشرطة يتعاقد مع لاعب سوري بمبلغ كبير والزوراء يجدد لجلال حسن

شفق نيوز/ جددت ادارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الخميس، لثلاثة من نجوم فريقها الكروي لموسم جديد، فيما تعاقدت مع لاعب سوري بمبلغ كبير، بدورها جددت إدارة نادي الزوراء لحارس المرمى جلال حسن.

وقال مصدر في نادي الشرطة لوكالة شفق نيوز، ان الادارة جددت عقود لاعب المنتخب الوطني محمد مزهر لموسم اخر، ومدافع المنتخب سعد ناطق لموسم جديد، واللاعب السوري فهد اليوسف لموسم اخر.

فيما ذكرت وسائل إعلام سورية، ان اللاعب السوري محمود المواس، انتقل إلى نادي الشرطة، مقابل 650 ألف دولار.

والدولي السوري كانت آخر محطاته مع نادي بوتوساني الروماني، وأم صلال القطري.

يذكر ان محمود المواس يعتبر من ابرز لاعبي المنتخب السوري حاليا ومثلّ منتخبه في اغلب المباريات الرسمية.

وفي الشأن نفسه، ابلغ مصدر في نادي الزوراء، وكالة شفق نيوز، بتجديد عقد حارس المرمى جلال حسن لموسم اخر.