الشرطة يتعادل ودياً أمام أمانة بغداد

شفق نيوز / أنهى فريق نادي الشرطة مباراته أمام فريق أمانة بغداد بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل منهما، يوم الخميس، في ثاني تجريبيات الفريق بمعسكره المقام في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تحضيراً لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

الشرطة بدأ المباراة بتشكيلةٍ تألفت من ياسين كريم لحراسة المرمى، ووليد سالم وفيصل جاسم ونياز محمد للدفاع، ورزاق قاسم وعلي حصني وعلي مهدي وبسام شاكر واحمد زيرو للوسط، وعلي يوسف للهجوم.

وقدّم الفريق الشرطاوي أداءً منضبطاً في الشوط الأول من المباراة أخطر فيه مرمى منافسه بالعديد من الكرات، لكنها لم تسفر عن شيء.

وفي الشوط الثاني من المباراة استمر الأخضر بالمنوال نفسه في السيطرة على مجريات الشوط إلى أن حانت فرصة التقدم في الدقيقة ٧٠ من المباراة عن طريق المهاجم علي يوسف الذي أخمد عرضية وليد سالم المتقنة بصدره ليضعها داخل شباك الحارس البغدادي.

وبعدها جرت محاولاتٍ عدة لتعزيز التقدم لاسيما عن طريق طرفي الفريق وليد سالم ومصطفى معن، إلا أن حكم المباراة منح فريق أمانة بغداد ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة ٨٠ لتسفر عن هدف التعادل وتنتهي النتيجة بتعادل إيجابي هو الثاني على التوالي في معسكر أربيل بعد تعادل سامراء.

وشهدت المباراة إشراك اللاعب محمد مزهر الذي أعاد إلى الأذهان صورته الزاهية ليشكل عنصر قوة مضافة إلى الاستقطابات التي جلبها الملاك التدريبي مع الأسماء القديمة.