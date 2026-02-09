الشرطة يتعادل مع ناساف الأوزبكي ويودع دوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- بغداد

ودع فريق الشرطة العراقي، اليوم الاثنين، دوري ابطال آسيا للنخبة بعد تعادله 1-1 مع مضيفه فريق ناساف كارشي الأوربكي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وجرت مباراة الشرطة وناساف كارشي على ملعب استقلال عند الساعة 4:45 عصراً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم ناساف الاوزبكي بهدف دون للشرطة العراقي جاء عن طريق اللاعب مورودبيك رحمتوف في الدقيقة 8.

وفي الشوط الثاني تمكن الشرطة من تعديل النتيجة عن طريق شريف عبد الكاظم في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة احتل الشرطة المركز 11 ورفع رصيده لنقطتين، بينما جاء ناساف كارشي بالمركز الاخير بنقطة.

وغاب عن لقاء اليوم خمسة لاعبين مهمين من الشرطة لاسباب مختلفة منها الاصابات وعدم الجاهزية وهم: امير صباح، وريوان امين، وادم طالب، والمحترف السنغالي سامبو، والمهاجم الكاميروني ليونيل أتيبا.