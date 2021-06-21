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الشرطة يتعادل مع النفط ويستعيد المركز الثاني في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-21T18:44:35+0000
الشرطة يتعادل مع النفط ويستعيد المركز الثاني في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم الاثنين، من استعادة المركز الثاني في تسلسل الدوري العراقي الممتاز، بعد تعادل إيجابي مع فريق النفط.

وجرت المباراة في الساعة السابعة والربع مساء اليوم، على ملعب الشعب الدولي، حيث التقى فريقي الشرطة والنفط، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وسجل فريق نادي الشرطة اولا عن طريق اللاعب كرار عامر في الدقيقة 40 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 73 تمكن لاعب النفط رعد فنر من معادلة النتيجة.

وبهذه النتيجة استعاد فريق نادي الشرطة المركز الثاني بعد ساعات قليلة من حصول فريق الزوراء عليه اليوم بعد فوزه على الديوانية عصر اليوم 1-0، ورفع الشرطة رصيده للنقطة 62 نقطة بنفس رصيد الزوراء لكنه يتفوق بفارق الاهداف، اما النفط فقد رفع رصيده للنقطة 44 محافظاً على مركزه السادس.

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