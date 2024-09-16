الشرطة يتعادل مع النصر السعودي في دوري أبطال اندية آسيا للنخبة

شفق نيوز/ تعادل نادي الشرطة مع نظيره النصر السعودي 1-1 ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال اندية آسيا للنخبة.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل النصر أولاً عن طريق سلطان الغانم في الدقيقة 13 وفي الدقيقة 23 عادل الشرطة النتيجة عن طريق محمد داود.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة؛ إذ التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي، ويحقق الفوز على الهلال ليتوّج باللقب.