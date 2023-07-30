الشرطة يتعادل مع الترجي التونسي سلبياً في بطولة الاندية العربية

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الشرطة العراقي اليوم الأحد، في ثاني مواجهاته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مع نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي من دون اهداف جاء قبل نهاية المباراة، في مباراة جرت على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

ويلعب الشرطة العراقي في المجموعة الاولى في البطولة العربية للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" إلى جانب الاتحاد السعودي والترجي والصفاقسي التونسيين.

وكان فريق نادي الشرطة العراقي قد افتتح منافسات المجموعة الاولى في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" بنسختها السادسة عشر بفوز مهم على نظيره الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل.