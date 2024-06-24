الشرطة يتصدر والقوة الجوية تلاحق في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ مع نهاية الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، استطاع فريق الشرطة الاحتفاظ بالمركز الأول برصيد 77 نقطة، بينما يحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني برصيد 72 نقطة، في حين يأتي فريق الزوراء في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، تلاه النجف بالمركز الرابع برصيد 62 نقطة.

ووفق المؤشرات الحالية، يتقدم زاخو بالمركز الخامس برصيد 59 نقطة، يليه دهوك بالمركز السادس برصيد 55 نقطة، ويأتي نوروز بالمركز السابع برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الطلبة المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

وفي المناطق الأسفل من الترتيب، يتألق فريق الحدود بالمركز التاسع برصيد 45 نقطة، تلاه نفط ميسان بالمركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة، ويجد الكهرباء نفسه بالمركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، تليه الميناء بالمركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

أما فريق أربيل فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، بينما يأتي كربلاء بنفس الرصيد في المركز الخامس عشر لكن بفارق الأهداف. في حين يشغل الكرخ المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، يليه القاسم بالمركز السابع عشر برصيد 31 نقطة.

ويحتل نفط البصرة المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ويأتي أمانة بغداد بالمركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة.

أخيرًا، يؤكد نفط الوسط هبوطه للدرجة الممتازة بعدما حصل على 15 نقطة.

وتتواصل المنافسة المثيرة في دوري نجوم العراق ويتبقى بضع جولات لختام الموسم الرياضي.