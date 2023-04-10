الشرطة يتصدر والجوية بالوصافة.. ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد الجولة 23

شفق نيوز/ يشهد الدوري العراقي الممتاز توقفاً بسيطاً وذلك للمضي بمباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العراق يومي الخميس والجمعة المقبلين، ليستأنف بعدها مبارياته بجولتها الـ 24 والتي تم تحديدها من قبل لجنة المسابقات يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل الموافق 18 نيسان الحالي .

وأصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي جدولاً بترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 23 ، حيث تصدر نادي الشرطة المشهد برصيد 48 نقطة، يليه بالوصافة القوة الجوية برصيد 47، ثم الكهرباء ثالثاً برصيد 45 نقطة.

أما الزوراء فجاء بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة، والطلبة خامسا 39 نقطة، ودهوك سادسا 36 نقطة، ونفط ميسان سابعا 35 نقطة، فالكرخ ثامناً 33 نقطة، النجف تاسعا 33 نقطة بفارق الأهداف.

وجاء فريق نوروز عاشرا 32 نقطة، والحدود بالمركز الحادي عشر 32 نقطة بفارق الأهداف، ثم نفط البصرة بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، ثم فريق اربيل بالمركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، وكربلاء بالمركز الرابع عشر 27 نقطة، ففريق زاخو بالمركز الخامس عشر 26 نقطة، ثم نفط الوسط بالمركز السادس عشر برصيد 24 نقطة.

كما جاء فريق القاسم بالمركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، ثم النفط بالمركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، فالصناعة بالمركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة، واخيرا الديوانية بالمركز العشرين برصيد 6 نقاط .