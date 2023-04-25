الشرطة يتصدر مؤقتاً بفوزه على اربيل وتعادل نفطي ميسان والبصرة في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ استعاد فريق نادي الشرطة الصدارة مؤقتاً، بانتظار لقاء الجوية والحدود اليوم في العاشرة مساءً، وذلك بعد تحقيقه الفوز اليوم على ضيفه فريق نادي اربيل بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 25 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جرت المباراة عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون رد سجله احمد فرحان في الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني عاد الشرطة ليسجل هدفه الثاني عبر نفس اللاعب في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 85 قلص اربيل النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد عن طريق امجد راضي.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 51 بالمركز الاول، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 32 بالمركز 13.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق نادي نفط ميسان مع ضيفه فريق نادي نفط البصرة ايجابيا 1-1

جرت المباراة في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ميسان الاولمبي .

جاء هدف نفط ميسان في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب بنيامين اوكورنكو ، وسجل فريق نفط البصرة هدف التعديل في الدقيقة 67 من عمر اللقاء عن طريق كارلوس برينو .

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 37 بالمركز السابع ، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 32 بالمركز 12.