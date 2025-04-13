الشرطة يتصدر مجدداً وصراع يشتد على المراكز بعد الجولة 27

شفق نيوز/ استعاد فريق الشرطة صدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 27، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، متقدماً على الزوراء صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة، فيما جاء زاخو ثالثاً بـ52 نقطة.

واحتل الطلبة المركز الرابع برصيد 44 نقطة، متساوياً مع القوة الجوية الذي حل خامساً بفارق المواجهات المباشرة، تلاه القاسم في المركز السادس برصيد 42 نقطة، ثم دهوك سابعاً بـ40 نقطة.

وجاء نفط ميسان في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، يليه الكرخ تاسعاً بـ37 نقطة، ثم الكرمة عاشراً بنفس الرصيد، متأخراً بفارق المواجهات المباشرة.

واحتل أربيل المركز 11 برصيد 35 نقطة، متقدماً على النفط الذي جاء بالمركز 12 بنفس الرصيد، ثم الكهرباء في المركز 13 برصيد 34 نقطة، متساوياً مع نوروز الذي حل بالمركز 14 بفارق المواجهات.

وجاء النجف في المركز 15 برصيد 33 نقطة، تلاه الميناء في المركز 16 برصيد 28 نقطة، ثم نفط البصرة في المركز 17 برصيد 23 نقطة، ففريق كربلاء في المركز 18 برصيد 21 نقطة، يليه ديالى في المركز 19 برصيد 19 نقطة، وأخيراً الحدود في المركز 20 برصيد 13 نقطة.