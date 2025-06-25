الشرطة يتجاوز الحدود ويتوج بدرع "نجوم العراق"

شفق نيوز - بغداد

‏تمكن فريق نادي الشرطة، مساء يوم الأربعاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الحدود بنتيجة 3- 1 ضمن منافسات الجولة 37 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، ليتوج بدرع نجوم العراق.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الشعب الدولي وسط بغداد، عند ‏الساعة الـ9:30 مساءً.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل للحدود سجل الهدف الأول بسام شاكر في الدقيقة 32، وعاد زميله اللاعب محمد داود ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني قلص الحدود النتيجة بتسجيله هدفا في الدقيقة 49 عن طريق سيف كريم واضاف الشرطة هدفه الثالث عبر اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة 86 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الحدود الذي ودع دوري النجوم عند النقطة 23 بالمركز 19.

وشهدت نهاية المباراة تتويج فريق الشرطة قبل انتهاء الدوري بدرع نجوم العراق للموسم 2024-2025، وذلك حتى لا يتزامن احتفال التتويج مع شهر محرم.