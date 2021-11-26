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الشرطة يتبرأ من "هتافات مشجعين" هاجمت درجال في لقاء سامراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-26T11:31:12+0000
الشرطة يتبرأ من "هتافات مشجعين" هاجمت درجال في لقاء سامراء

شفق نيوز/ تبرأ نادي الشرطة، يوم الجمعة، من هتافات هاجمت وزير الشباب والرياضة عدنان درجال خلال لقاء النادي مع فريق سامراء.

وقال الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقتِ الذي نستنكرُ فيه، وبشدةٍ، كلَ الأصواتِ المسيئةِ التي تحاولُ النيلَ من العلاقةِ الرصينةِ التي تربطُ نادينا بوزيرِ الشبابِ والرياضةِ الكابتن (عدنان درجال)، نؤكدُ أن الهتافاتَ التي صدرت من على مدرجات ملعب سامراء خلال لقاء فريق سامراء والشرطة لم يكنْ مصدرها جمهورنا الواعي العارف بمدى وعمقِ العلاقةِ التي تربطهُ بالمؤسسةِ الحكوميّةِ وراعيها الوزير (عدنان درجال) إنما صدرت من أطرافٍ أخرى لا تريدُ الخيرَ لنادينا العريقِ وتهدفُ إلى أن يعيشَ في توترٍدائمٍ".

واضاف النادي "لذلك نؤكد استهجاننا الكبير لما صدرَ، ونشجبه إيماناً منا بصدقية العلاقةِ التي تربطنا بالمؤسسةِ الحكومية".

وكان عدد من الجمهور الذي حضر مدرجات ملعب سامراء خلال لقاء الشرطة ومضيفه سامراء، هتف بهتافات مسيئة لرئيس اتحاد الكرة الحالي عدنان درجال ووصفه باوصاف غير لائقة.

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