الشرطة يبدأ رحلة الحفاظ على الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ بدأ نادي الشرطة لكرة القدم، بطل الدوري العراقي الممتاز للموسم الماضي، رحلة الدفاع عن اللقب، بتحديد ثلاثة أماكن لمعسكره التدريبي استعداداً للموسم الجديد.

وحدد المشرف على الفريق، هاشم رضا، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "يوم 12 من شهر آب الجاري، موعداً لتجمع فريقه الكروي في بغداد"، مبيناً أن "الوحدة التدريبية الأولى للفريق ستقام على ملعب (علي حسين شهاب) الكائن في وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف رضا، أن "95 % من اللاعبين سيتواجدون في أول حصة تدريبية للفريق، باستثناء المحترف النيجيري (عبد المجيد أبو بكر) لظرف عائلي، على أن يلتحق بالتدريبات يوم 15 من الشهر الجاري، و(مرديكيان) السوري، لحين إصدار فيزته، بعد أن تعاقدت الإدارة معه قبل بضعة أيام".

وأشار إلى أن "المدرب مؤمن سليمان سيكون متواجداً على رأس هرم الجهاز الفني للفريق، وسيصل إلى العراق وسيلتحق بالوحدة التدريبية يوم 15 من الشهر الجاري"، مؤكداً أن "الفريق سيدخل بمعسكر تدريبي في ثلاثة أماكن مقترحة يوم 19 أو 20 من هذا الشهر، إما في أربيل أو تركيا أو مصر، وحسب ما ستقرره الإدارة في اجتماعها المقبل".

وخلص رضا، إلى القول إن "الإدارة وضعت خطتها لهذا الموسم، بغية الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، الذي حققه الفريق، مبكراً في الموسم المقبل".

وكان فريق الشرطة قد توج بلقب الدوري العراقي الممتاز، الموسم 2021-2022، قبل سبعة أدوار من انتهاء المنافسات، وجمع 91 نقطة.