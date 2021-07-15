الشرطة وأمانة بغداد في نهائي بطولة الدوري الممتاز للشباب

شفق نيوز/ حسمت يوم الخميس منافسات نصف نهائي بطولة دوري الشباب لكرة القدم بعد فوز شباب الشرطة على شباب نفط البصرة بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع امانة بغداد في المباراة الختامية بعد فوز الاخير على شباب الزوراء بركلات الترجيح ايضا.

وتغلب فريق شباب الشرطة على نظيره شباب نفط البصرة بفارق ركلات الجزاء الترجيحية (4-3) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الايجابي (1-1)، وبهذا الفوز تأهل فريق شباب الشرطة الى المباراة النهائية لدوري الشباب لفرق الممتاز.

فيما فاز فريق شباب أمانة بغداد على نظيره شباب فريق الزوراء بركلات الجزاء الترجيحية (5-4) بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل سلبياً، وبهذا الفوز تأهل شباب أمانة بغداد الى المباراة النهائية لدوري الشباب لفرق الممتاز للموسم 2020-2021.