الشرطة ونوروز يختتمان الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز بتعادل إيجابي

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي نوروز مع ضيفه فريق نادي الشرطة، بهدفين لكل منهما في اخر مباريات الجولة الـ 13 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت على ملعب فرانسو حريري باربيل.

وسجل فريق نوروز اولا في الدقيقة 12 عن طريق كلاوديو مارادونا، وتمكن فريق الشرطة من تعديل النتيجة في الدقيقة 32 عبر الكابتن علاء عبد الزهرة، وفي الدقيقة 71 سجل الشرطة هدفه الثاني عن طريق اللاعب احمد فرحان ، وفي الدقيقة 76 عادل نوروز النتيجة عبر نفس اللاعب الذي سجل الهدف الاول كلاوديو مارادونا .

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 23 نقطة بالمركز السادس كما رفع نوروز رصيده للنقطة 13 بالمركز السادس عشر .