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الشرطة ونفط الوسط يكملان معايير التراخيص الآسيوية 

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-14T15:03:28+0000
الشرطة ونفط الوسط يكملان معايير التراخيص الآسيوية 

شفق نيوز/ أفصحت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الأحد، عن آخر تحديثات ملف التراخيص للأندية العراقية الممتازة .

وقال المتحدث الإعلامي للجنة التراخيص بلال زكي لوكالة شفق نيوز، أن ناديين اثنين انضما للأندية الاربعة التي اكملت رفع جميع ملفات التراخيص لمعيار التراخيص الآسيوية A".

وأضاف زكي، أن "ناديي الشرطة ونفط الوسط انضما للفرق الأربعة المرخصة وهي الزوراء وكربلاء ونفط البصرة ونفط ميسان ليكون العدد 6 اندية مرخصة حتى الآن".

واشار الى ان "هناك عددا من الأندية يواصل حتى اللحظة عملية رفع الملفات وقد اقتربت بشكل كبير من اكمالها، بينما هناك أندية لم تتفاعل مع الملف بالشكل المطلوب لغاية الآن".

وتابع قائلاً: "بعد نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الأثنين سيتم اغلاق الموعد الأولي للتقديم، والموعد النهائي للإغلاق منتصف أيلول المقبل".

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