الشرطة ونفط البصرة وجهاً لوجه لحسم لقب دوري المحترفين لكرة الصالات
2025-05-17T08:45:00+00:00
شفق نيوز/ تقام، اليوم السبت، المباراة النهائية بين فريقي الشرطة ونفط
البصرة، ضمن سلسلة مباريات الـ PLAYOFF لدوري المحترفين لكرة الصالات الخاص بالموسم الحالي 2024-2025.
وتنطلق المباراة عند الساعة الرابعة عصراً في قاعة نادي الشرطة المغل في
العاصمة بغداد.
وكانت المباراة السابقة ضمن سلسلة مباريات الـ PLAYOFF لدوري المحترفين لكرة الصالات
انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 .
يشار إلى أن فريق نفط البصرة هو صاحب اللقب في الموسمين الماضيين
المتتاليين ويسعى للتتويج الثالث هذا الموسم.