الشرطة ونفط البصرة وجهاً لوجه لحسم لقب دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ تقام، اليوم السبت، المباراة النهائية بين فريقي الشرطة ونفط البصرة، ضمن سلسلة مباريات الـ PLAYOFF لدوري المحترفين لكرة الصالات الخاص بالموسم الحالي 2024-2025.

وتنطلق المباراة عند الساعة الرابعة عصراً في قاعة نادي الشرطة المغل في العاصمة بغداد.

وكانت المباراة السابقة ضمن سلسلة مباريات الـ PLAYOFF لدوري المحترفين لكرة الصالات انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 .

يشار إلى أن فريق نفط البصرة هو صاحب اللقب في الموسمين الماضيين المتتاليين ويسعى للتتويج الثالث هذا الموسم.