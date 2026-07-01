الشرطة ودهوك والزوراء والميناء وأربيل يتحركون بقوة في الميركاتو الصيفي

شفق نيوز- بغداد

تدخل أندية دوري نجوم العراق، بشكل يومي، سباقاً محموماً في سوق الانتقالات الصيفية، مع تصاعد وتيرة التعاقدات قبل أسابيع من انطلاق منافسات موسم 2026-2027، في ظل سعيها لتعزيز صفوفها بأسماء محلية ومحترفة للمنافسة على الألقاب المحلية والاستحقاقات الخارجية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فترة الانتقالات الصيفية تشهد نشاطاً لافتاً، إذ أعلن نادي أربيل تعاقده مع مدافع منتخب ليتوانيا تحت 21 عاماً، سيغيتاس أولبيركيس، بعقد يمتد للموسم 2026-2027.

وعزز نادي الشرطة صفوفه بالتعاقد مع الأرجنتيني كريستيان باركو لمدة موسم واحد، كما ضم المهاجم النيجيري كوكو لتدعيم خطه الأمامي.

وفي البصرة، واصل نادي الميناء تدعيم تشكيلته بالتعاقد مع أحمد سهيل قادماً من الطلبة، والجناح النيجيري أمينو عمر قادماً من القوة الجوية، إلى جانب تجديد عقد المهاجم السوري ياسين سامية لموسم آخر.

من جانبه، أبرم نادي دهوك واحدة من أكثر حملات التدعيم نشاطاً، بعدما تعاقد مع كارزان دوسكي، الشقيق الأصغر للاعب المنتخب العراقي ميرخاس دوسكي، إلى جانب يونس حمود وريوان أمين ورايكار سانتوس وهادي صالح ومهند جعاز ورضا ماجي ومحمود المواس والحارس كميل سعد، فضلاً عن تجديد عقود صفاء هادي وأحمد علي والحارس أحمد بشار.

كما اقترب النادي من حسم صفقة اللاعب العراقي المحترف في الدوري الدنماركي علي الموسوي.

وفي المقابل، تعاقد الزوراء مع حارس المنتخب العراقي أحمد باسل قادماً من الشرطة بعقد يمتد لموسم واحد.

وعلى صعيد اللاعبين العراقيين المحترفين، فضّل نجم المنتخب العراقي زيدان إقبال مواصلة مسيرته في الملاعب الأوروبية، معتذراً عن عرض تقدم به نادي الكرمة، فيما يقترب المهاجم مهند علي "ميمي" من العودة إلى صفوف الشرطة، مع استمرار المفاوضات بين الطرفين.

كما بات لاعب وسط المنتخب العراقي إبراهيم بايش قريباً من العودة إلى القوة الجوية، بعد وصول المفاوضات بين الجانبين إلى مراحل متقدمة.

وفي الإطار الفني، أعلن نادي زاخو تعيين المدرب الفرنسي لوران بانيد مديراً فنياً للفريق، خلفاً للتونسي ماهر الكنزاري.

ومع استمرار فتح باب الانتقالات، تبدو الأيام المقبلة مرشحة للإعلان عن مزيد من الصفقات، في ظل سباق متواصل بين الأندية لإعادة رسم ملامح المنافسة قبل انطلاق الموسم الجديد.