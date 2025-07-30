الشرطة ودهوك على رأس مجموعتي كأس السوبر العراقي في نسخته الجديدة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تقسيم الأندية الستة المشاركة في بطولة كأس السوبر إلى مجموعتين بعد إجراء القرعة، حيث جاء فريق الشرطة بطل دوري النجوم ودهوك بطل كأس العراق على رأس كل مجموعة.

وضمت المجموعة الأولى فرق، الشرطة والقوة الجوية وزاخو، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق دهوك والزوراء والطلبة.

وأكد الاتحاد العراقي، أن "بطولة كأس السوبر ستقام بشكل رسمي بمشاركة ستة فرق تم اختيارها من فرق دوري النجوم وكأس العراق".

وقال عضو الاتحاد والناطق الرسمي أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات قررت أن يكون موعد انطلاق بطولة كأس السوبر العراقي يوم 19 من شهر آب المقبل بمشاركة الفرق المتأهلة".

وأضاف الموسوي أن "المشاركة حُددت بستة فرق هي الأندية الأربعة الأولى من دوري نجوم العراق والأول والثاني من بطولة كأس العراق".

وأوضح أن "منافسات بطولة السوبر ستقام لمدة عشرة أيام وتنتهي يوم 29 من شهر آب/ أغسطس"، مشيراً إلى أن "البطولة ستُعتمد بهذا الأسلوب والعدد بعد انتهاء كل موسم كروي لبطولتي دوري النجوم وكأس العراق على أن يتم وضع آلية المسابقة في وقت لاحق".