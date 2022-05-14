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الشرطة وحيداً في القمة وسامراء تغادر الممتاز و 4 فرق تتشبث بأمل "الوصافة"

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-14T11:11:55+0000
الشرطة وحيداً في القمة وسامراء تغادر الممتاز و 4 فرق تتشبث بأمل "الوصافة"

شفق نيوز / كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، هبوط نادي سامراء رسمياً الى دوري الدرجة الأولى وحسم الشرطة لقب البطولة بدرجة كبيرة قبل نهاية الدوري بسبع جولات، فيما بينت ان مراكز الهبوط المتبقية والوصافة مازالت "ضبابية".

وقال نجم الأوسي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز إن " لجنة المسابقات ثبتت هبوط نادي سامراء رسمياً الى دوري الدرجة الأولى وحصول الشرطة على لقب الدوري الممتاز في حال فوزه في إحدى مبارياته المتبقية من الجولات السبع".

وأضاف الأوسي ان "ملامح الفرق الهابطة الثلاثة الأخرى غير واضحة لضبابية الموقف وتقارب النقاط"، موضحا أن "الجولات السبع المتبقية ستشهد متغيرات بالنتائج والنقاط وسيتم بعدها تحديد النقاط".

وأوضح عضو لجنة المسابقات أن " في ضوء معطيات الجولة 31 من الدوري فان فرق الميناء، والديوانية، والكرخ، والقاسم، والصناعة، وأمانة بغداد، ونفط ميسان، وأربيل، والكهرباء، ونفط البصرة، ونوروز، متقاربة في نقاطها، ومن الصعب تحديد الفرق الثلاث المتبقية الهابطة".

وبيّن الأوسي أن "مركز الوصيف فلم يحسم بعد بين الفرق المتقدمة إذ تتنافس فرق الطلبة برصيد 59 نقطة، ويلاحقه نفط الوسط برصيد 58 نقطة، ثم القوة الجوية برصيد 55 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، ثم الزوراء برصيد 54 نقطة".

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