الشرطة والقوة الجوية يضربان موعدا في نهائي كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تاهل فريقا الشرطة والقوة الجوية للمباراة النهائية بطولة كأس العراق لكرة القدم بعد فوزهما على النفط والزوراء في مباراة نصف نهائي كاس العراق.

وحسم فريق القوة الجوية ديربي العاصمة بعد فوزه على فريق الزوراء بهدف دون رد جاء عن طريق مصطفى سعدون في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء طرد لاعب الزوراء كاظم رعد في الدقيقة 64 لتراكم البطاقات.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الشرطة على فريق النفط بنتيجة 1-0.

سجل حسين هدف التقدم للشرطة في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

انطلقت المباراتان عند الساعة الثامنة مساءً من مساء اليوم الأحد على ملعب الشعب الدولي.

وحددت لجنة المسابقات العاشر من الشهر الحالي موعدا لاقامة المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين.