الشرطة والديوانية يتبادلان "الشكوى" و10 أندية تتدخل لحل الأزمة

شفق نيوز / تبادل فريقا الشرطة والديوانية رفع الشكاوى، فيما بينهما، على خلفية المباراة الأخيرة التي جمعتهما على أرض ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز الشرطة بخمسة أهداف نظيفة، وما رافقتها من أحداث سبقت المباراة.

وأبدت إدارة نادي الديوانية، استغرابها من رفع إدارة الشرطة، شكوى ضد رئيس النادي حسين العنكوشي، بسبب "تصريحات سابقة".

وعدّ عضو إدارة نادي الديوانية، حيدر عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، رفع إدارة الشرطة دعوى ضد العنكوشي، "أمرا غريبا"، لافتا إلى أن "وفد الديوانية هو من اعتدي عليه بالضرب قبل لقائه الشرطة".

وأوضح عبد الحسين، أن "إدارة الديوانية سترفع دعوى قضائية أيضا، تقدم بها الجهاز الفني البرازيلي واللاعبين الأجانب المحترفين بصفوف الديوانية، بعد تعرضهم للاعتداء والضرر البدني والنفسي قبل انطلاق المباراة"، معتبرا أن ما تعرضوا له من اعتداء مرفوض "يعكس صورة غير طيبة عن الكرة العراقية".

وبين، أن "ممثلي عشرة أندية، سيحضرون إلى الديوانية، بغية حل الإشكال والخلاف الدائر مع الشرطة، لوضع الحلول وغلق الخلافات وإعادة الوضع إلى شكله الطبيعي".