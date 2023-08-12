الشرطة والجيش بالصدارة.. اختتام بطولة اندية العراق للشباب والمتقدمين للجودو

شفق نيوز/ اختتمت، مساء اليوم السبت، بطولة اندية العراق للجودو لفئتي الشباب والمتقدمين.

وأقيمت المنافسات في قاعة نادي الجيش بالعاصمة بغداد بمشاركة عدد كبير من من أندية المتقدمين.

وأسفرت النتائج عن تتويج نادي الشرطة بالمركز الاول بينما احرز نادي الحشد الشعبي المركز الثاني في حين تقاسم نادي ديالى والجيش المركز الثالث.

وفي فئة الشباب حصد نادي الجيش المركز الاول وحل الكرخ في المركز الثاني في حين جاء في المركز الثالث نادي النجف ونال نادي الشوملي المركز الثالث.

يذكر أن 16 نادياً لفئة الشباب شاركوا في البطولة و18 ناديا شاركت لفئة المتقدمين.