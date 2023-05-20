الشرطة والجوية يختتمان الجولة 29 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ يختتم فريقي القوة الجوية والشرطة، يوم السبت، الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز، بمباراتين يحتضنها ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

ويواجه نادي القوة الجوية، نظيره نادي النفط، في تمام الساعة الرابعة و45 من عصر اليوم، على أرضية ملعب الشعب.

في حين يستضيف متصدر الدوري نادي الشرطة، نادي الكرخ، على نفس الملعب، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ويحتل الجوية المركز الثاني برصيد 56 نقطة وفي حال فوزه اليوم وخسارة الشرطة في مباراته مساء اليوم ، فسيستعيد الصدارة مجدداً، اما فريق النفط فيحاول تحقيق الفوز كونه يصارع بقوة من اجل البقاء في دوري الكبار، إلى جانب فرق تنافسه للتخلص من قعر الدوري وشبح الهبوط، ويمتلك 24 نقطة بالمركز 18 بينما يمتلك الصناعة الذي يلاحقه 23 نقطة بالمركز 19.

أما نادي الشرطة الطامح لتعزيز الصدارة والتخلص من ملاحقه القوة الجوية، فلا سبيل غير الفوز بمباراة اليوم لأجل البقاء في القمة، اذ يبلغ رصيده 58 نقطة، ببنما سيخوض الكرخ مباراته وهو غير متخوف اذ يستقر مركزه في وسط القائمة ولا يعاني ضغط الهبوط أو الصدارة برصيد 38 نقطة في المركز الحادي عشر.