الشرطة ممثلا للعراق في البطولة الأكبر سلويا

شفق نيوز/ تلقى فريق الشرطة لكرة السلة، برفقة شقيقه النفط، دعوة للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة ( الوصل ) التي ستجمع نخبة من أندية القارة في نسختها الأولى والتي ستقام على وفق نظام الذهاب والإياب.

وقال مشرف فريق الشرطة ، علاء بحر العلوم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المشاركة في النسخة الأولى من بطولة (الوصل) التي ستجمع نخبة من الأندية الآسيوية من بلدان مثل كازاخستان وأستراليا والصين وإيران ولبنان وسوريا إضافة لدول الخليج سيكون لها أثرٌ إيجابي على مستوى الارتقاء بمستوى المنافسة محليا وآسيويا.

وأضاف: حال وصول الدعوة تم تشكيل غرفة عمل إدارية فنية لدراسة كل الأمور المحيطة بالمشاركة، وخرجنا بنتيجة مفادها المشاركة بقوة والذهاب بعيدا في المنافسة على المراكز المتقدمة.

من جانبه، أوضح المدير الإداري للفريق، رافد عبد الحسين، وفق البيان: أن قرعة البطولة ستقام في الـ19 من الشهر الحالي، على أن تنطلق المنافسات في الـ21 من شهر كانون الأول المقبل.

وقال أيضا إن نظام البطولة سيتم على وفق آلية الذهاب والإياب في بغداد وباقي البلدان، الأمر الذي سيمنح البطولة زخما فنيا وجماهيريا كبيرا، ناهيك عن قوة الفرق المشاركة التي تمثل العديد من الدول المتطورة سلويا على مستوى القارة.

وأضاف: تواجد اليوم ممثلٌ عن اللجنة المنظمة للبطولة في العاصمة، حيث تم شرح جملة من الفقرات الإدارية، وطرحنا عدة مقترحات من وجهة نظرنا ستسهم بشكل فاعل في إنجاح النسخة الأولى.

الجدير بالذكر أن فريق الشرطة سيفتتح موسمه الحالي بمواجهة الحلة على قاعة الموهبة الرياضية في بابل في السادس من الشهر الحالي.