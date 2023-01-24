الشرطة مستغرب من تصرفات لجنة المسابقات: غير مهنية ومتحيزة بشكل سافر

شفق نيوز/ أبدى عضو الهيئة الإداريّة لنادي الشُرطة مشرف فريق الكرة هاشم رضا، يوم الثلاثاء، استغرابه من السياسة التي اتبعتها لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، واصفاً إياها بأنها "تصرفات لا مهنية رجحت فيها كفةَ فريقٍ على حسابِ فريقٍ آخر".

وقال رضا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "لجنةَ المسابقات جانبت الحقيقةَ عندما أصرت على إجراءِ مباراة فريقنا أمام فريق نوروز، الذي نكنُّ له كل الحب والاحترام، يوم السبت المقبل، بعد أن أجلتها ثلاث مراتٍ متتاليةٍ، إذ قررت بدايةً، وحسب ما موثق في الموقعِ الرسمي، إجراءَ المباراة يوم الأربعاء، ومن ثم الجمعة، وبعد ذلك إلى يوم السبت، وهذا مخالفٌ بشكلٍ كبيرٍ للائحة الدوري والتشدقات التي صدعت رؤوسنا من قبل رئيس اللجنة وأعضائها من عدم تأجيل المباريات، بل إنهم تعمدوا إجراءها من دون أخذ رأينا في الموضوعِ الذي نحن طرفٌ رئيسي فيه".

وأشارَ إلى ان "لجنةَ المسابقات استغلت الظرفَ الذي تعيشه اللعبة بعد حصولِ العراق على لقبِ خليجي 25 وما حصلَ من فراغٍ إداري تركه أعضاءُ الاتحاد المنشغلين أصلاً بطوابير المكافآت واللهاث صوب الأماكن الفخمة لترتكب ما يحلو لها".

وحمّل مشرفُ فريق الكرة اتحادَ الكرة "التبعات القانونيّة والماليّة كافة التي حصلت للفريق من جرّاء هذا التصرف اللا رياضيّ والتحيُّزي السافر".