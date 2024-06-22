الشرطة "مستاء" من قرار لدرجال: أمر غير مقبول ونأمل مراجعته

شفق نيوز/ عبّر نادي الشرطة، يوم السبت، عن "استيائه" من قرار رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال بتغيير مكان وموعد مباراة القوة الجوية والنفط، نزولاً عند رغبة القوة الجوية.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعبرُ عن استيائنا العَميقِ من قرارِ اتحاد الكرة تغييرَ موعد مباراة فريقي القوة الجوية والنفط قبل يومٍ من المباراة، بالرغم من أننا كنا أولَ المطالبين بتوحيدِ تَوقيتِ المباريات للفرقِ المُنافسةِ لتحقيقِ مبدأ التكافؤ والعدالة في الجولاتِ الخمس الأخيرة، إلا أننا فوجئنا بقراراتِ رئيس اتحاد الكرة التي جاءت عكسَ توقعاتنا وآمالنا".

واضاف، "لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بتغييرِ الطواقم التحكيميّة في بعضِ المباريات نظرًا لأخطاءٍ جسيمةٍ تمّ ارتكابها، لكن لم تتم تلبيةُ أي من مطالبنا من قبلكم، وهذا الأمرُ يعدُّ غيرَ مقبول، خصوصًا أننا في مرحلةٍ حساسةٍ من الدوري. نحن كهيئةٍ إداريةٍ نستغربُ ونعبرُ عن رفضنا التامّ لهذه الأساليب التي لا يمكنُ أن تحدثَ في هذا الوقتِ الحرجِ في نهايةِ الموسم".

وتابع النادي أن "إعطاءَ الأفضليّة لإرضاءِ الفرق المُنافسة على حسابِ نادينا يعدُّ أمرًا مستغربًا ومرفوضًا، وعلى رئيسِ الاتحاد الكابتن عدنان درجال أن ينظرَ للأمر بشكلٍ جيد"، معرباً عن أمله، "من اتحادِ الكرة مراجعةَ قراراته، والعمل بمبدأ العدالةِ والشفافيةِ لضمان نزاهةِ المنافسة، واحترام حقوق جميع الأندية المُشاركة".