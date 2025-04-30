الشرطة لنهائي دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ بلغ فريق الشرطة، المباراة النهائية لدوري المحترفين لكرة الصالات بعد تعادله اليوم الاربعاء، أمام الموارد المائية ايجابيا بنتيجة 1-1 في مباراة إياب الدور نصف النهائي لمنافسات الـ PLAYOFF لدوري المحترفين للعبة.

وسبق للشرطة، وأن تغلب على الموارد المائية في منافسات الدوري مرتين، بينما فاز الموارد المائية على الشرطة بنتيجة 2 - 1 في ذهاب الدور نصف النهائي لمنافسات PLAYOFF لدوري المحترفين لكرة الصالات.

وسينتظر الشرطة الفريق الذي سيرافقه للنهائي من فريقي نفط البصرة ودجلة الجامعة من مباراة فاصلة مقبلة.

وفاز يوم أمس نفط البصرة على دجلة الجامعة بنتيجة ( 4 - 2 ) في مباراةِ الإياب للدور نصف النهائيّ من منافساتِ PLAYOFF لدوري المُحترفين لكُرةِ الصالات.