الشرطة في صدارة الصالات وفارق الأهداف يؤخر نفط البصرة عن قمة الترتيب

شفق نيوز/ عزز فريق نادي الشرطة لكرة الصالات صدارته برصيد 12 نقطة بعد فوزه الرابع على التوالي ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للصالات على القوة الجوية بهدفين دون رد في منافسات الجولة الرابعة، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وأضاف المراسل:؛ أن فريق نفط البصرة يلاحق الشرطة بنفس الرصيد لكن بفارق الاهداف، بعد فوزه الثمين على مصافي الوسط بخمسة اهداف مقابل اربعة.

وفي نتائج الدوري أيضاً؛ أشار مراسلنا إلى فوز فريق الجنوب على مصافي الجنوب بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفوز امانة بغداد على شهربان بعشرة اهداف مقابل اربعة وتعادل الجنسية مع غاز الجنوب بأربعة اهداف، وفوز بلدية الناصرية على اوروك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.