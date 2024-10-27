الشرطة في الصدارة.. ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد الجولة الرابعة

شفق نيوز/ تصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط، يليه بالمركز الثاني نفط ميسان بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف.

وجاء فريق زاخو بالمركز الثالث بعد جمعه 8 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي النفط بالمركز الرابع لكن بفارق الأهداف، بينما حل فريق القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد ثمان نقاط أيضا متخلفاً بفارق الاهداف.

هذا وجمعت أربعة فراق 7 نقاط وبفارق الأهداف جاء القاسم بالمركز السادس، ثم الطلبة بالمركز السابع، فالزوراء بالمركز الثامن، بينما حل أربيل تاسعاً.

في حين جاء الكهرباء بالمركز العاشر وجمع 6 نقاط، ثم نوروز بالمركز 11 برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد جاء كربلاء بالمركز 12.

كمل وجاء دهوك بالمركز 13 برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد حل الكرمة بالمركز 14 لكن بفارق الأهداف، فالميناء بالمركز 15 برصيد ثلاث نقاط.

وبنفس الرصيد جاء الكرخ بالمركز 16 بفارق الاهداف، ثم نفط البصرة بالمركز 17 بثلاث نقاط أيضاً بفارق الأهداف‏، ثم النجف بالمركز 18 بنقطتين، وديالى بالمركز 19 بنقطة واحدة، وأخيرا الحدود بالمركز 20 بدون نقاط.